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На ЧАЕС в реакторі знайшли грибок, який може стати ліками проти опромінення

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Грибок в ракторі / unsplash.com

У ядерному реакторі Чорнобильської АЕС виявили грибок, який спокійно витримує найпотужнішу радіацію. Вчені пропонують використовувати його як інгредієнт для ліків проти радіації.

Штам грибків, які ростуть в чорнобильському атомному реакторі, допоможе людям захищатися від небезпечних променів, про це пише журнал Scientific American.

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Чим особливий грибок?

У 1991 році через 5 років після катастрофи в реакторі Чорнобильської АЕС на стінках знайшли чорний грибок, насичений гамма-променями. Вчені були вражені знахідкою, вони спробували з'ясувати, як цей організм вижив.

Грибок здатен переробляти радіацію
Грибок здатен переробляти радіацію / unsplash.com

Виявилося, що він не тільки не боїться радіації, але навіть харчується нею. А все внаслідок величезної кількості меланіну – пігменту, який робить нашу шкіру коричневої від засмаги. Саме він дозволив грибку нормально поглинати шкідливі промені і потім конвертувати їх в хімічну енергію.

Приблизно таким же чином рослини перетворюють вуглекислий газ і хлорофіл в кисень і глюкозу через фотосинтез. Грибок використовує радіосинтез, і тепер його особливості можуть допомогти людям.

Як це може допомогти людству? 

На думку дослідника з НАСА Катсура Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), який експериментує з грибком Cryptococcus neoformans, його виділення поглинає радіацію й виробництво на основі грибка ліків, може стати потужним бар'єром на шляху шкідливих токсичних променів.

Наприклад, це допоможе онкохворим пацієнтам під час опромінення, операторам АЕС і пілотам літаків не бояться радіоактивних променів

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання Чорнобиль
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