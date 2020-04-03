На Черкащині одужав перший хворий від коронавірусу

У місті Умань Черкаської області зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці в фейсбуці.

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Цебрій написав, що перший хворий з підтвердженим діагнозом коронавірусу одужав.

За словами мера міста Умань, одужання підтвердили два тести, які показали негативний результат.

Додамо, що у Черкаській області лабораторно підтвердили 55 випадків зараження COVID-19.



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