На Черкащині одужав перший хворий від коронавірусу
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У місті Умань Черкаської області зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу COVID-19.
Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці в фейсбуці.
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Цебрій написав, що перший хворий з підтвердженим діагнозом коронавірусу одужав.
За словами мера міста Умань, одужання підтвердили два тести, які показали негативний результат.
Додамо, що у Черкаській області лабораторно підтвердили 55 випадків зараження COVID-19.
Як відрізнити симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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