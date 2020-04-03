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На Черкащині від коронавірусу помер паломник-хасид зі США

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У Черкаській області станом на 3 квітня зафіксували 56 випадків інфікування коронавірусом. В Умані помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник.

Чоловік приїхав з Лондона 11 березня разом з дружиною та 6 дітьми. Його доставили в лікарню 2 квітня 2020 року, де він помер. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

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За його словами, іноземця поховають в Україні, але за умови дотримання відповідних норм, затверджених МОЗ. Про це влада Черкас домовилась із послом Ізраїля та духовним лідером хасидів.

Буде відповідна обробка та ізоляція тіла. До кінця сьогоднішнього дня (3 квітня – 24 канал) його поховають з дотриманням усіх традицій хасидів на кладовищі в Умані,
– зазначив Боднар.

Також голова Черкаської ОДА додав, що останні 2 тижні в область систематично надходять засоби індивідуального захисту. Загалом 6 закладів охорони здоров’я повністю забезпечені всім необхідним. На область загалом є 219 апаратів штучної вентиляції легень.

Увага! У місті Кам'янка зафіксували найбільший спалах коронавірусу у Черкаській області, там заразились 28 осіб. Також 1 пацієнт з Умані одужав. 

Коронавірус
Нагадаємо прості правила, як захиститися від інфекції / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Черкас
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