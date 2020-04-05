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На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який втік з лікарні

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Чоловік мав підтверджене інфікування коронавірусом / glavcom.ua

У ніч проти 4 квітня з Борзнянської районної лікарні втік чоловік із підтвердженим діагнозом коронавірусу. Поліцейським і лікарям усе ж вдалося повернути його до лікарні, однак він помер.

Поки пацієнт був поза лікарнею, він ні з ким не контактував. Уже наступного дня чоловік помер від ускладнень хвороби, про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

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До слова, померлий став першою жертвою COVID-19 у регіоні.

Станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксували вже 1251 випадок захворювання на коронавірус. Від інфекції померли вже 32 людей, а 25 – змогли одужати. У Чернігівській області зафіксували 5 випадків інфікування.

Де розташована Борзна

Міфи і правда
Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Поліція Карантин в Україні 2020 Жертви Коронавірус в Україні Новини Чернігова Здоров'я Лікування
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