На Чернігівщині зафіксували перший випадок коронавірусу
ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області. Хворий перебуває під наглядом лікарів.
Очільник Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у фейсбуці повідомив, що хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні.
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Медики оцінюють його стан як задовільний. Андрій Прокопенко зазначив, що уже визначено перше коло контактних осіб, вони всі перебувають на самоізоляції.
За словами очільника області, самоізоляцію контролюють поліцейські.
Наразі в Україні офіційно підтвердили 310 випадків захворювання на коронавірус, 5 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.
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