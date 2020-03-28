На Чернігівщині зафіксували перший випадок коронавірусу

ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області. Хворий перебуває під наглядом лікарів.

Очільник Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у фейсбуці повідомив, що хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні.

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Медики оцінюють його стан як задовільний. Андрій Прокопенко зазначив, що уже визначено перше коло контактних осіб, вони всі перебувають на самоізоляції.

За словами очільника області, самоізоляцію контролюють поліцейські.

Наразі в Україні офіційно підтвердили 310 випадків захворювання на коронавірус, 5 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.



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