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На Чернігівщині зафіксували перший випадок коронавірусу

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На Чернігівщині зафіксували коронавірус / Getty Images

ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області. Хворий перебуває під наглядом лікарів.

Очільник Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко у фейсбуці повідомив, що хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні.

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Медики оцінюють його стан як задовільний. Андрій Прокопенко зазначив, що уже визначено перше коло контактних осіб, вони всі перебувають на самоізоляції. 

За словами очільника області, самоізоляцію контролюють поліцейські.

Наразі в Україні офіційно підтвердили 310 випадків захворювання на коронавірус, 5 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Чернігова Здоров'я Лікування
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