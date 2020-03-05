На Дніпропетровщині госпіталізували сім'ю з 6 людей: підозра на коронавірус

У Дніпропетровській області через підозру на коронавірус госпіталізували 6 людей. Усі хворі є членами однієї сім'ї. Першим занедужав чоловік, який повернувся з Італії.

Про це розповів заступник управління охорони здоров'я Кривого Рогу Олександра Лук'яненко, повідомили Українські Новини.

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У чоловіка, вагітної жінки, трьох дітей і тещі є симптоми гострої респіраторної інфекції – кашель і підвищена температура. 26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Сім'ю перевезуть в Криворізьку інфекційну лікарню для детального обстеження і лікування. Попередній діагноз – гостре респіраторне захворювання.

Головне про випадок коронавірусу в Україні

Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина . Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.

. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації. Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.

Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19. Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт , щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.

, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік. Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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