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На Дніпропетровщині заражена коронавірусом жінка народила здорову дитину

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На Дніпропетровщині заражена коронавірусом жінка народила здорову дитину
На Дніпропетровщині заражена коронавірусом жінка народила здорову дитину / Getty Images

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова інфікована жінка народила здорову дитину.

Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у фейсбуці

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Лікар звернувся до вагітних жінок з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусу не боятися народжувати дітей і довіряти медикам.

Так, жінка з COVID-19 народила абсолютно здорового хлопчика, якого назвала Самуїл.

Маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавірусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см. Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість,
– розповів Риженко.

Прості правила гігієни про коронавірусі

Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Вагітність і пологи Діти Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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