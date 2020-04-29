На Дніпропетровщині заражена коронавірусом жінка народила здорову дитину
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова інфікована жінка народила здорову дитину.
Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Лікар звернувся до вагітних жінок з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусу не боятися народжувати дітей і довіряти медикам.
Так, жінка з COVID-19 народила абсолютно здорового хлопчика, якого назвала Самуїл.
Маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавірусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см. Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість,
– розповів Риженко.
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