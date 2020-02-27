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На Донбасі міряють температуру тим, хто виїжджає з окупованих територій

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На КПВВ із ОРДЛО вживають заходів безпеки через коронавірус / Пресцентр ООС

На контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі посилили заходи контролю, аби не допустити поширення коронавірусу.

Тепер там проводитимуть обов’язкову температурну перевірку, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

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Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру в людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.

За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я,
– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні наразі жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Українка заразилася коронавірусом в Італії

Перший випадок підозри на зараження коронавірусом Covid-19 серед українців в Італії повідомили 26 лютого. Молода українка приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби, до батьків на південь країни. Там їй стало погано через кілька днів, лікарі зробили тест та підтвердили коронавірус.

Стан її не критичний, загрози життю немає, але вона перебуває в інфекційному відділені. Її біологічний матеріал передали на дослідження й найближчим часом з'являться результати.

Коронавіус інфографіка
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Здоров'я Лікування Новини України Новини Здоров'я Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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