На Донеччині чотири нові випадки Covid-19: усі в Маріуполі
-
Станом на 29 березня у Донецькій області зафіксовано 6 випадків коронавірусу, при тому, що 5 з них – у Маріуполі. За цю добу кількість інфікованих у цьому місті зросла до 4.
Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Важливо У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина
Ще один хворий на Донеччині з Бахмуту.
Варто нагадати. МОЗ у щоденних статистиках додає, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тому цілком ймовірно, що на Донеччині випадків COVID-19 значно більше.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 22:56 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Іспанська принцеса Марія Тереза померла від коронавірусу в Парижісьогодні , 13:19
-
Коронавірус в Іспанії: зареєстрована більша кількість смертей, ніж в Китаїсьогодні , 15:29
-
Як змінюються легені хворого на коронавірус: відеосьогодні , 17:34
-
Китайські маски – браковані: Нідерланди відкликали 600 тисяч масок з Китаюсьогодні , 14:08
-
У МОЗ спростували інформацію про спосіб передачі коронавірусу COVID-19сьогодні , 16:21
-
На Закарпатті тести показали коронавірус у 19 людей, які контактували з хвороюсьогодні , 16:29
Пропозиції партнерів
Коментарі