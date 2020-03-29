24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

На Донеччині чотири нові випадки Covid-19: усі в Маріуполі

-
На Донеччині чотири нові випадки Covid-19 / suspilne.media

Станом на 29 березня у Донецькій області зафіксовано 6 випадків коронавірусу, при тому, що 5 з них – у Маріуполі. За цю добу кількість інфікованих у цьому місті зросла до 4.

Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Важливо У Чернівецькій області 16 нових хворих на COVID-19, серед них дитина

Ще один хворий на Донеччині з Бахмуту. 

Варто нагадати. МОЗ у щоденних статистиках додає, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Тому цілком ймовірно, що на Донеччині випадків COVID-19 значно більше.

Чому варто залишатися вдома
Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Маріуполя Новини Донецька Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
Блоги 32793
сьогодні , 20:07 Коронавірус в Італії 29 березня 2020
Здорове життя 9758
сьогодні , 22:56 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 21628
сьогодні , 16:05 Місячний календар на березень 2020
Космос 43391
сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
Лікування 121157
сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 44335
сьогодні , 22:10 В Україні від коронавірусу померли 10 людей: перелік областей
Лікування 30495
сьогодні , 22:50 Голос країни 10 сезон: учасники всіх команд шоу
Новини шоу-бізнесу 21694
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук