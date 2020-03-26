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На Донеччині підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

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У Донецькій області підтвердили другий випадок зараження коронавірусом / Getty Images

У Донецькій області виявили другий випадок інфікування людини коронавірусом Covid-19. Також самоізоляцію проходять 20 осіб.

Про це пише інформаційне агентство "ОстроВ" з посиланням на Департамент охорони здоров'я Донецької ОДА.

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"Кількість осіб з підтвердженим діагнозом –2", – йдеться в джерелі.

Додамо, що першим зараженим на Донеччині став житель Маріуполя, який повернувся в Україну з Єгипту.

Також агентство додає, що в Донецькій області 20 осіб, які були закордоном, зараз проходять самоізоляцію. Наразі тести на коронавірус 12 з них показали негативний результат, результати інших ще очікуються.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини України Новини Донецька
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