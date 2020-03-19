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В Івано-Франківську померла жінка, у якої підтвердили коронавірус

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Перший виявлений випадок коронавірусу на Франківщині

В Івано-Франківську в обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка, у якої підтвердили коронавірус. Таким чином в Україні вже три смертельні випадки від коронавірусу.

У жінки спочатку була просто висока температура і сухий кашель, але потім самопочуття погіршилося. Їй діагностували грип "А" та ішемічну хворобу серця, а також були ускладнення у вигляді пневмонії. Керівник обласної ОДА Віталій Федорів розповів, що саме в неї діагностували коронавірус.

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Він також повідомив, що чоловік померлої перебував на самоізоляції і зараз госпіталізований в обласну інфекційну лікарню. Чоловік нещодавно повернувся з-за кордону.

У МОЗ заявили, що пацієнтка прийшла у лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації (18 березня), ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

Скільки хворих на коронавірус в Україні?

  • Загалом в Україні виявили вже 21 випадок зараження коронавірусом, серед інфікованих – три жертви.
  • Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 2, у Дніпропетровській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1, Івано-Франківській – 1, у місті Київ – 3 підтверджених випадки.

коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
сьогодні
Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Івано-Франківська
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