На фронт відправили 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу

Фонд "Повернись живим" закупив та відправив у зону ООС 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу.

На 50 експрес-тестів було витрачено 19 тисяч 140 гривень, повідомляє пресслужба фонду Повертайся живим.

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За словами представників фонду, військові використають ці тести 20 березня, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу на Донбасі.

Повірте, це було складно, і це – тільки початок. Ми не зупиняємося, закупаємо все необхідне для захисту від вірусу військових, які зараз знаходяться на передовій. І детальніше про це розповімо згодом,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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