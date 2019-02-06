На Гаваях планують ввести заборону на продаж сигарет до 100-річного віку

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Заборона цигарок на Гаваях
Заборона цигарок на Гаваях / pixabay.com

На Гаваях розглядають законопроект, який заборонить продавати сигарети особам молодше 100 років.

Якщо закон приймуть, то щороку мінімально допустимий вік покупки буде підвищуватися поступово: до 2020 року його піднімуть до 30 років, а до 2024 – до 100. Нововведення не торкнуться електронних сигарет, сигар і жувального тютюну, пише CNN.

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Магазинам стане невигідно продавати цигарки, тому навіть довгожителі, швидше за все, не зможуть насолодитися тютюновими виробами. До речі, нові правила не будуть забороняти іноземцям ввозити сигарети, які можуть стати порятунком для курців.


Гаваї хочуть заборонити продаж цигарок особам, які не досягли 100-річного віку//pixabay.com

Шанси у законопроекту є: Гаваї відомі строгими законами щодо сигарет: в 2016 році вони стали першим штатом, де вік продажу тютюну збільшили до 21 року.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Тютюн Заборона куріння Новини США
Джерело: 24 Канал
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