На грецькому лайнері El Venizelos виявили коронавірус: на борту є українці

На борту лайнера виявили 20 випадків коронавірусу. За різними даними, в складі екіпажу є від 30 до 82 українців.

Судно з 22 березня перебуває на карантині у порту Пірей, повідомляє SKAI.

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На лайнері є громадяни 13 країн, а сам екіпаж судна складається приблизно з 400 осіб. Український фонд допомоги морякам "Ассоль" повідомляє, що на борту лайнера перебувають близько 30 українців. Натомість грецькі ЗМІ пишуть, що на борту є близько 82 наших громадян.

Круїзний лайнер El Venizelos належить грецькій судноплавній компанії. Судно мало перенаправити фахівців по реконструкції лайнера з Туреччини в іспанське місто Кадіс.

Рідні та близькі українських моряків повідомили фонду, що на початку карантину старшим посадам видали маски, а молодшим лише антисептики. На запитання "чому так" їм відповіли "Вони Вам не потрібні".

Також у повідомленні йдеться, що люди на судні не надто володіють інформацією про те, що відбувається.

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