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На Харківщині 9 парафіян заразилися коронавірусом, бо купували свічки у хворої

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Церква і коронавірус / antena3.ro

У селі на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, у якої був коронавірус. Село закривають на карантин.

Про це повідомили на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській ОДА, пише Укрінформ.

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Серед захворілих – парафіянин місцевої церкви, де померла продавала свічки та сусіди жінки, з якими вона спілкувалася.

В 11 осіб відібрали зразки вчора, це були парафіянин місцевої церкви та сусіди, які контактували з померлою, у 9 з них зразки аналізу на COVID-19 позитивні. Сьогодні коло контактних осіб розширилося – ще були відібрані 15 зразків для тестування,
– розповів заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.

За даними головного санітарного лікаря Харківської області Любові Махоти, станом на вечір 16 квітня в області виявили вже 54 випадки захворювання (вранці, за статистикою МОЗ, було 40 – ред.).

Чиновники вирішили закрити село, де стався спалах, на карантин, щоб вірус не поширився на інші села.

Що відомо про контакти зараження? Померла 71-річна мешканка Високопілля, в якої діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет. Жінка продавала свічки у місцевій церкві, то ж коло контактних осіб може суттєво розширитися, зазначили в ОДА.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Новини Харкова Релігія
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