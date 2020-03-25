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На Херсонщині підтвердили перший випадок коронавірусу

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Коронавірус на Херсонщині / 0552.ua

У Херсонській області лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікована жінка перебуває в лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, пацієнтка перебуває у задовільному стані в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють відповідно до відпрацьованих методів Міністерства охорони здоров'я.

Він зазначив, що сім'я жінки перебуває на самоізоляції, також під наглядом лікарів.

Зверніть увагу!  Станом на 25 березня в Україні 136 позитивних результатів на коронавірус Covid-19. Про це повідомив виконавець обов'язків голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

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Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Херсона Здоров'я Лікування
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