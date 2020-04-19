На Хмельниччині коронавірус виявили у жіночому монастирі УПЦ МП
У Хмельницій області коронавірус виявили у Свято-Преображенському Головчинецькому жіночому монастирі. там захворіли двоє людей. Загалом в області вже 47 хворих на коронавірус.
Про перші підтверджені випадки захворювання у жіночому монастирі ввечері 18 квітня повідомила Хмельницька міська рада.
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Свято-Преображенський Головчинецький монастир належить до Української православної церкви (Московського патріархату). Наразі інформації про те, як коронавірус міг потрапити до монастиря, немає.
Переконливо просимо утриматися від відвідування храмів і переконати залишитися вдома літніх рідних і знайомих. Від цього залежить здоров'я і життя кожного!
– наголосили у Хмельницькій міськраді.
Що відомо про коронавірус на Хмельниччині?Станом на 19 квітня у Хмельницькій області підтвердили вже 47 випадків захворювання на коронавірус. Двоє людей через інфекцію померли, а ще 4 перехворіли і змогли одужати.
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