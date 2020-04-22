На Хмельниччині від коронавірусу померла черниця з монастиря УПЦ МП

В УПЦ МП ще одна смерть від коронавірусу – померла черниця, яка служила у Головчинецькому монастирі.

Жінка перебувала у Хмельницькій обласній лікарні з діагнозом коронавірус, повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

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Станом на 16:20 22 квітня у Хмельницькій області є ще один летальний випадок внаслідок захворювання COVID-19. Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Головчинецькому монастирі спалах коронавірусу – там зафіксували 5 випадків зараження. Загалом у Хмельницькій області виявили 62 випадки зараження COVID-19 та 4 летальних випадки.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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