На Хмельниччині виявили нового хворого на коронавірус
У Хмельницькій області всього виявили три випадки захворювання на COVID-19, від якого померло 13 людей на території України.
Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА на сторінці у фейсбуці.
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Зазначається, що в області підтвердили три випадки коронавірусу, а також одну людину підозрюють у захворюванні.
"Хмельницька ОДА інформує: станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус – 1", – інформують в ОДА.
27 березня у Хмельницькому підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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