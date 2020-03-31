На Хмельниччині виявили нового хворого на коронавірус

У Хмельницькій області всього виявили три випадки захворювання на COVID-19, від якого померло 13 людей на території України.

Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА на сторінці у фейсбуці.

Читайте також Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС

Зазначається, що в області підтвердили три випадки коронавірусу, а також одну людину підозрюють у захворюванні.

"Хмельницька ОДА інформує: станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус – 1", – інформують в ОДА.

27 березня у Хмельницькому підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.