На Карибах корабель закрили на карантин через кір на борту

Пасажири американського круїзного корабля "Фрівіндс" не можуть покинути судно через кір. Інфекційне захворювання виявили у одного з пасажирів ще 30 квітня. Тому після прибуття на карибський острів Сент-Люсія на кораблі оголосили карантин.

На борту судна перебуває близько 300 пасажирів, передає сайт "BBC Україна".

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За словами голови служби охорони здоров'я острова Фредерікс-Джеймc, хворий перебуває у стабільному стані. Вона також додала, що жодному пасажирові не дозволили покинути корабель.

Одна інфікована людина може легко заразити інших через кашель, чхання, краплі на різних поверхнях. Через ризик потенційної інфекції ми гадали, що буде завбачливим ухвалити рішення про те, щоб не дозволити нікому зійти на берег,

– сказала Фредепік-Джеймс.

Але оскільки влада Сент-Люсії не має повноважень затримувати корабель, то він планує залишити острів опівночі 2 травня.



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