На Кіровоградщині хворим на цукровий діабет вже 3 місяці не видають безкоштовний інсулін

На Кіровоградщині хворим на цукровий діабет уже 3 місяці не видають безкоштовні ліки. Гроші від держави, яка відшкодовує їхню вартість, область вже отримала. Однак пацієнти досі купують медикаменти за власні кошти.

Хто в цьому винен та коли чекати на безкоштовний інсулін тим, хто його потребує – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Щодня хворі приходять в аптеки, аби дізнатися, чи можна отримати інсулін. Однак відповідь завжди однакова – немає фінансування.

Фармацевти пояснили, що вартість інсуліну та цукрознижуючих препаратів держава компенсує коштом медичної субвенції. Ліміт коштів, які надійшли за 1 квартал, вичерпали ще в лютому. Відтоді нових надходжень не отримували.

Ми записуємо їх в зошит, записуємо контактний номер, прізвище, ім'я, по батькові. Як тільки надійдуть кошти, ми їм зателефонуємо,

– сказала адміністраторка однієї з аптек Оксана Хільченко.

На Кіровоградщині на цукровий діабет хворіють 6 тисяч людей. В ОДА зазначили, що брак коштів на ліки неспроста, адже медична субвенція на лікування в область тільки-но надійшла.



Люди щодня приходять в аптеки за інсуліном / Фото: скриншот з відео

"Є розпорядження голови обласної адміністрації, яка розподіляє ресурс на території пропорційно до чисельності пацієнтів, які там лікуються. Обсяг цієї субвенції – 19 мільйонів гривень. Їх розподілять на відповідні найближчі квартали. Іншу суму мають відшкодувати на місцях органи місцевого самоврядування", – розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко.

Втім, коли люди з цукровим діабетом зможуть отримати ліки безкоштовно – поки невідомо.

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Один з місцевих хворих – Володимир Муравйов. Через хворобу йому ще 10 років тому довелося залишити роботу далекобійника та піти на пенсію. Чоловік робить уколи інсуліну. Щомісяця на це потрібно щонайменше 1500 гривень. Поки безкоштовних ліків немає, Володимир економить.

Уколи роблю через день або 1 маленький.Пробую якось розтягнути, в іншому випадку він в мене закінчився б це у січні,

– зауважив Володимир.

Запасу інсуліну йому вистачить лише до кінця квітня. Якщо до цього часу безкоштовних ліків не буде, то через невелику пенсію, гроші на інсулін йому доведеться брати в борг.



Володимир Муравйов / Фото: скриншот з відео