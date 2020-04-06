На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 13 медиків

На Кіровоградщині коронавірус лабораторно підтвердили у 13 медичних працівників. Більшість з них – із Кіровоградського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Про це розповів на брифінгу голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

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Серед осіб, які хворіють, є 13 медиків. За словами пана Андрія, всі вони заразилися від хворих із пневмоніями до того, як у тих був встановлений діагноз COVID-19. Медики перебувають на самоізоляції.

У медичних закладах, де виявили інфікованих працівників, тепер проведуть належні епідеміологічні заходи. Втім, сьогодні планують прийняти рішення про особливий порядок роботи госпіталю ветеранів війни.

Ми його теж "самоізолюємо", тому що більшість лікарів, які захворіли, саме з цього медичного закладу,

– зазначив голова ОДА.

Загалом в області підтвердили 41 випадок коронавірусної інфекції. У 15 осіб стан середньої важкості, у 19 – легкий, у шести – важкий перебіг хвороби.

Важливо! За даними ЦГЗ, в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.Через ускладнення спричинені коронавірусом померли 38 людей. Ще 28 пацієнтам вдалося одужати. За минулу добу зафіксували 68 нових випадків.

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