24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 13 медиків

- Читать новость на русском
Скільки лікарів захворіли на коронавірус в Україні / Уніан

На Кіровоградщині коронавірус лабораторно підтвердили у 13 медичних працівників. Більшість з них – із Кіровоградського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Про це розповів на брифінгу голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

Читайте також: Яких пацієнтів з коронавірусом лікуватимуть безкоштовно: пояснення МОЗ

Серед осіб, які хворіють, є 13 медиків. За словами пана Андрія, всі вони заразилися від хворих із пневмоніями до того, як у тих був встановлений діагноз COVID-19. Медики перебувають на самоізоляції.

У медичних закладах, де виявили інфікованих працівників, тепер проведуть належні епідеміологічні заходи. Втім, сьогодні планують прийняти рішення про особливий порядок роботи госпіталю ветеранів війни.

Ми його теж "самоізолюємо", тому що більшість лікарів, які захворіли, саме з цього медичного закладу,
– зазначив голова ОДА.

Загалом в області підтвердили 41 випадок коронавірусної інфекції. У 15 осіб стан середньої важкості, у 19 – легкий, у шести – важкий перебіг хвороби. 

Важливо! За даними ЦГЗ, в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.Через ускладнення спричинені коронавірусом померли 38 людей. Ще 28 пацієнтам вдалося одужати. За минулу добу зафіксували 68 нових випадків.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 32900
сьогодні , 15:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Лікування 116830
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 159935
сьогодні , 12:50 Знайшли ліки, які здатні побороти коронавірус за 48 годин
Лікування 12277
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 112995
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 37432
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91473
сьогодні , 15:14 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 21 особи
Лікування 18945
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук