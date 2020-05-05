На Кіровоградщині на коронавірус захворіли понад 150 медиків

На Кіровоградщині з моменту епідемії COVID-19 інфікувалися 153 медпрацівників. Епідеміологи розслідують, як заразилися лікарі – в побутових умовах чи під час роботи.

Про це повідомили у преccлужбі Кіровоградської ОДА.

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Найбільшу кількість інфікованих медиків зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому – 50 медпрацівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах.

Приватна клініка не входить у перелік госпітальних баз, які визначили для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там провели перевірку.

Аби знизити ризики поширення COVID-19, минулого тижня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь підписав розпорядження про рекомендацію заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів у цьому закладі.

30 хворих медиків виявили в Центральній міській лікарні в Кропивницькому.

19 медиків – в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.

15 медиків – у Центрі екстреної швидкої допомоги.

12 медиків – в обласній лікарні.

Яка ситуація з поширенням коронавірусної хвороби серед медичних працівників? Загалом в Україні вже 2 479 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19. Така кількість хворих на COVID-19 медпрацівників становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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