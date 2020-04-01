На Кіровоградщині зафіксовано 2 нових випадки коронавірусу

На Кіровоградщині підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Загалом в області є 6 хворих.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

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За словами голови ОДА, хворі госпіталізовані і перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків.

"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб", – додав Андрій Балонь.

Зазначається, що наразі ще чотири підозри захворювання на COVID-19 відпрацьовуються в обласному лабораторному центрі методом ПЛР-тестування. Усі ці особи перебували в контакті з хворими.

Станом на 1 квітня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 669 позитивних результатів на коронавірус COVID-19, померли від недуги 17 людей.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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