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На Київщині посилили карантин: деталі

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У Київській області посилили карантин / Unsplash

У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання в цей період теж буде посилене.

Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.

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Фахівці очікують, що пік захворюваності в регіоні буде з 11 по 20 квітня.

Відтак, щоб стримати поширення COVID-19, комісія рекомендує ввести у Київській області обмеження на пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних та святкових днів.

Обмеження на пересування триватимуть з 13 години суботи 11 квітня до 06 години 13 квітня, а також з 13 години 18 квітня до 06 години 21 квітня.

Також комісія рекомендує:

  • Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей;
  • Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;
  • Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину – не більш, ніж по двоє людей та у захисних масках.
  • При виявленні випадку коронавірусу в трудовому колективі запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на 14 днів;
  • Проінформувати мешканців області про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.
  •  Рекомендувати громадянам залишатися вдома за перших ознак респіраторної інфекції та негайно звертатися за медичної допомогою.

Зазначимо, що станом на 10 квітня в Київській області на коронавірус захворіли 140 людей, 5 з яких померли. Також відомо, що серед хворих 10 дітей. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Лікування Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Києва
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