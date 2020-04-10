На Київщині посилили карантин: деталі
У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання в цей період теж буде посилене.
Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.
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Відтак, щоб стримати поширення COVID-19, комісія рекомендує ввести у Київській області обмеження на пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних та святкових днів.
Обмеження на пересування триватимуть з 13 години суботи 11 квітня до 06 години 13 квітня, а також з 13 години 18 квітня до 06 години 21 квітня.
Також комісія рекомендує:
- Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей;
- Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;
- Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину – не більш, ніж по двоє людей та у захисних масках.
- При виявленні випадку коронавірусу в трудовому колективі запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на 14 днів;
- Проінформувати мешканців області про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.
- Рекомендувати громадянам залишатися вдома за перших ознак респіраторної інфекції та негайно звертатися за медичної допомогою.
Зазначимо, що станом на 10 квітня в Київській області на коронавірус захворіли 140 людей, 5 з яких померли. Також відомо, що серед хворих 10 дітей.
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