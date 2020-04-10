На Київщині посилили карантин: деталі

Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.

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Відтак, щоб стримати поширення COVID-19, комісія рекомендує ввести у Київській області обмеження на пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних та святкових днів.

Обмеження на пересування триватимуть з 13 години суботи 11 квітня до 06 години 13 квітня, а також з 13 години 18 квітня до 06 години 21 квітня.

Також комісія рекомендує:

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей;

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;

Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину – не більш, ніж по двоє людей та у захисних масках.

При виявленні випадку коронавірусу в трудовому колективі запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на 14 днів;

Проінформувати мешканців області про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

Рекомендувати громадянам залишатися вдома за перших ознак респіраторної інфекції та негайно звертатися за медичної допомогою.