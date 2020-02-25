На кордоні з Україною перевіряють машини з Європи через спалах коронавірусу

На кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують із Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Сьогодні, 25 лютого, на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Тиса", було розпочато проведення температурного скринінгу людей, які їдуть в Україну. Саме цей пункт є найпопулярнішим напрямком в’їзду серед громадян Італії, пише УНН.

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"Через пункт пропуску "Тиса" виконуються нерегулярні рейси – це близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон України, прямуючи в Італію та в зворотному напрямку", – повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Станом на 10:50 у вівторок, 25 лютого, ДПСУ не зафіксувала жодного громадянина з ознаками респіраторних захворювань.

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Наша головна мета – не допустити поширення вірусу в Україну. Як ми бачимо, наші європейські сусіди таких заходів не проводять у нас на спільних ділянках кордону. В той же час, уряд України мобілізує всі сили, аби здійснити максимально безпечні заходи, щоб вірус не поширився на територію України,

– заявив помічник очільника ДПСУ Андрій Демченко.



В Україні на кордоні перевіряють машини з Європи через спалах коронавірусу / UNN

Що відомо про спалах коронавірусу в Італії:

Станом на 25 лютого в Італії зафіксовано сім летальних випадків від коронавірусу, найбільша кількість хворих у регіоні Ломбардії. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.



Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше. Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари ", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019. Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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