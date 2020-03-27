24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

На коронавірус перехворіють від 7 до 22 мільйонів українців – Кузін

-
Коронавірус постійно мутує / unsplash.com

Ігор Кузін розповів, що COVID-19 мутує і підлаштовується під організм людини. Він додав, що коронавірус, скоріш за все, циркулюватиме щорічно.

Про це виконавець обов'язків генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін розповів в ефірі програми "Свобода Слова".

До теми Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

Він розповів, що за різними оцінками, на COVID-19 перехворіє від 7 до 22 мільйонів українців. Кузін очікує на те, що колективного імунітету до інфекції не буде й хвороба буде циркулювати щорічно.

Дані в наукових статтях говорять про те, що імунітет, який формується після перенесеної інфекції, дуже нестійкий. Людина, яка захворіла одного разу, може захворіти через 3-4 місяці повторно. Швидше за все, це та інфекція, яка буде циркулювати щорічно,
– розповів Кузін.

Також Кузін пояснив, COVID-19 продовжує мутувати, все більше підлаштовуючись під організм людини. Тобто попри те, що коронавірус небезпечний і вакцини від нього немає, інфекція зменшуватиме активність. 

З точки зору вірусології та епідеміології, вірус дійсно змінює свою структуру, свої особливості і буде змінюватися надалі. Він зменшує свою активність і свої особливості – вірус стає ближче до звичайного грипу. Правда, це не є втішним фактором. Тому що від грипу є вакцина, а від коронавірусу – немає,
– додав він.

Зверніть увагу! Станом на 27 березня в Україні зафіксовано 239 випадків коронавірусу, з них 5 летальні, 4 пацієнти одужали та вже виписані з лікарні.

карантин коронавірус
Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук