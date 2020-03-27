На коронавірус перехворіють від 7 до 22 мільйонів українців – Кузін

Ігор Кузін розповів, що COVID-19 мутує і підлаштовується під організм людини. Він додав, що коронавірус, скоріш за все, циркулюватиме щорічно.

Про це виконавець обов'язків генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін розповів в ефірі програми "Свобода Слова".

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Він розповів, що за різними оцінками, на COVID-19 перехворіє від 7 до 22 мільйонів українців. Кузін очікує на те, що колективного імунітету до інфекції не буде й хвороба буде циркулювати щорічно.

Дані в наукових статтях говорять про те, що імунітет, який формується після перенесеної інфекції, дуже нестійкий. Людина, яка захворіла одного разу, може захворіти через 3-4 місяці повторно. Швидше за все, це та інфекція, яка буде циркулювати щорічно,

– розповів Кузін.

Також Кузін пояснив, COVID-19 продовжує мутувати, все більше підлаштовуючись під організм людини. Тобто попри те, що коронавірус небезпечний і вакцини від нього немає, інфекція зменшуватиме активність.

З точки зору вірусології та епідеміології, вірус дійсно змінює свою структуру, свої особливості і буде змінюватися надалі. Він зменшує свою активність і свої особливості – вірус стає ближче до звичайного грипу. Правда, це не є втішним фактором. Тому що від грипу є вакцина, а від коронавірусу – немає,

– додав він.

Зверніть увагу! Станом на 27 березня в Україні зафіксовано 239 випадків коронавірусу, з них 5 летальні, 4 пацієнти одужали та вже виписані з лікарні.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

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