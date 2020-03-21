На коронавірус у Гонконзі захворів вже другий собака

У Гонконзі вже другий собака, у господаря якого виявили коронавірус, підхопив недугу. Це німецька вівчарка, вона перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.

У зараженого собаки не проявляються жодні симптоми захворювання. Про це повідомляє The Guardian.

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На коронавірус захворів господар собаки. Тому тварину також вирішили перевірити. Тест був позитивним. Це другий такий випадок у Гонконзі.

Відомо, що заразилася німецька вівчарка. Наразі собака перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.

Що відомо про коронавірус у тварин? Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.



Міфи та правда про коронавірус/інфографіка 24 Каналу

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