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На коронавірус у Гонконзі захворів вже другий собака

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У Гонконзі друга собака захворіла на коронавірус / kordon.in.ua

У Гонконзі вже другий собака, у господаря якого виявили коронавірус, підхопив недугу. Це німецька вівчарка, вона перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.

У зараженого собаки не проявляються жодні симптоми захворювання. Про це повідомляє The Guardian.

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На коронавірус захворів господар собаки. Тому тварину також вирішили перевірити. Тест був позитивним. Це другий такий випадок у Гонконзі.

Відомо, що заразилася німецька вівчарка. Наразі собака перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.

Що відомо про коронавірус у тварин? Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи. 


Міфи та правда про коронавірус/інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Китай Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Світ тварин Здоров'я Лікування
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