На коронавірус у Гонконзі захворів вже другий собака
У Гонконзі вже другий собака, у господаря якого виявили коронавірус, підхопив недугу. Це німецька вівчарка, вона перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.
У зараженого собаки не проявляються жодні симптоми захворювання. Про це повідомляє The Guardian.
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На коронавірус захворів господар собаки. Тому тварину також вирішили перевірити. Тест був позитивним. Це другий такий випадок у Гонконзі.
Відомо, що заразилася німецька вівчарка. Наразі собака перебуває на карантині з іншою собакою змішаної породи.
Що відомо про коронавірус у тварин? Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.
Міфи та правда про коронавірус/інфографіка 24 Каналу
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