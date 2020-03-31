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На коронавірус захворів лікар, який часто бачиться з Путіним

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На коронавірус захворів лікар Проценко, який спілкувався з Путіним без маски / Прес-служба президента РФ

У лікаря-інфекціоніста Дениса Проценко діагностували коронавірус. Сам Проценко обіймає посаду головного лікаря лікарні в Комунарці, яка займається лікуванням хворих на коронавірус.

Інформацію про те, що у головного лікаря в Комунарці виявили COVID-19 підтвердив сам Проценко. 

До теми Путін не підхопив коронавірус після зустрічі з хворим лікарем, – Пєсков

Він повідомив, що почувається добре та сподівається на те, що постійний контакт з хворими допоміг йому посилити імунітет. 

До слова, раніше в цю ж лікарню навідався Путін та мав зустріч Проценко. На фотографії видно, що лікар не був у медичній масці в період спілкування з президентом РФ. Також очевидно, що під час зустрічі Путін потиснув лікареві руку.


Зустріч Путіна з Проценко / Лентач

Натомість прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що всі необхідні заходи безпеки були дотримані.

Очевидно, що з головним лікарем головної лікарні, яка бореться з коронавірусом, напевно, можна все-таки вітатися за руку досить впевнено і спокійно,
– сказав Пєсков.

Нагадаємо, що раніше в адміністрації Путіна виявили людину з коронавірусом.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини Здоров'я Лікування
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