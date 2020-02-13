На круїзному лайнері Diamond Princess зросла кількість хворих коронавірусом

В Японії на борту круїзного судна "Diamond Princess" продовжує зростати число інфікованих смертельним видом коронавірусу. Кількість заражених досягає 218 чоловік, серед яких – двоє інфікованих українців.

Як відомо, карантин на круїзному лайнері мають завершити 19 лютого. Однак кількість хворих лише зростає.

Читайте також: Реальна кількість хворих на коронавірус: висновки медиків

Як повідомив 13 лютого міністр охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії Кацунобу Като, за добу медики виявили 44 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких 43 людини є пасажирами.

Політик підтвердив евакуацію літніх людей з борту до закінчення карантину, адже у них є інші захворювання, крім коронавірусу, які потребують лікування.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Відомо, що на судні на коронавірус захворіло 2 українців – 25-річний чоловік і 37-річна жінка.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей . Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей .

. Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім є і хороші новини – . Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.