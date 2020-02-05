24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

На круїзному лайнері в Японії коронавірус виявили у 10 людей

43
Наявність коронавірусу підвердили на борту лайнера в Японії

Щонайменше 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, пише CNA.

Читайте також: Вчені спростували безсимптомну передачу коронавірусу

Серед пасажирів та членів екіпажу було взято понад 200 зразків на наявність вірусу, і у 10 людей, результати показали наявність інфекції.

Близько 7.30 ранку у вівторок ми змусили їх (10 заражених коронавірусом), вийти з судна, і разом із береговою охороною ми відправляємо їх до медичних організацій,
– сказав чиновник.

Обстеження здоров'я пасажирів та екіпажу розпочалося у вівторок  після того, як у пасажира з Гонконгу, який проплив на судні минулого місяця, підтвердили наявність коронавірусу.


Лайнер з 300 людьми на борту помістили на карантин/Фото: wallpaper.net

 
Як не заразитися коронавірусом
  • регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
36878
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Японія Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 17415
4 лютого 11:00 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 2221
3 лютого 19:00 Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду
1223
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 21157
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 6990
Новини
Більше новин
Залиште відгук