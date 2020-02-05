На круїзному лайнері в Японії коронавірус виявили у 10 людей

Щонайменше 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, пише CNA.

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Серед пасажирів та членів екіпажу було взято понад 200 зразків на наявність вірусу, і у 10 людей, результати показали наявність інфекції.

Близько 7.30 ранку у вівторок ми змусили їх (10 заражених коронавірусом), вийти з судна, і разом із береговою охороною ми відправляємо їх до медичних організацій,

– сказав чиновник.

Обстеження здоров'я пасажирів та екіпажу розпочалося у вівторок після того, як у пасажира з Гонконгу, який проплив на судні минулого місяця, підтвердили наявність коронавірусу.



Лайнер з 300 людьми на борту помістили на карантин/Фото: wallpaper.net

Як не заразитися коронавірусом регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини . Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.

. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу