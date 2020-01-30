На круїзному лайнері запідозрили спалах коронавірусу: планують евакуювати 6 тисяч людей
У порту Італійського міста Чивітавекк'я заблокували цілий круїзний лайнер з 6000 осіб на борту. Все через те, що у двох пасажирів запідозрили наявність коронавірусу.
Сімейна пара з Китаю має симптоми грипу та високу температуру, через що морський медичний персонал негайно мобілізується для того, аби провести усі необхідні розслідування, пише Positano News.
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Чоловік і дружина з Гонконгу, вирушили в Італію до 25 січня, після чого поїхали в Савону на круїз. За словами видання, парі стало погано 30 січня. Натомість лайнер повинен відпливати цього ж дня о 19:00 за місцевим часом, втім ніхто досі не може вирішити, що робити з усіма пасажирами судна.
Нині триває дискусія стосовно того, чи піддавати карантинній ізоляції всіх 6 000 пасажирів судна, чи лише тих, у кого запідозрили інфекцію.
Онлайн-трансляція з круїзного лайнера, який заблокували через підозру пасажирів на коронавірус:
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
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