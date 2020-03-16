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На лайнері Golden Princess біля Нової Зеландії запідозрили коронавірус: судно на карантині

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Судно Golden Princess відправили на карантин

В Новій Зеландії лайнер Golden Princess не пустили в порт. На борту виявили трьох пасажирів із симптомами коронавірусу.

На судні перебувають понад 3 тисячі людей, повідомило видання AFP.

Читайте також: Лайнер Diamond Princess покинули усі пасажири та члени екіпажу

На судні перебувають 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу. На судні чекають результатів хворого щодо наявності коронавірусу. А доти на берег не може зійти ніхто.

Golden Princess – третій корабель компанії Princess Cruises, який не може пришвартуватися через поширення коронавірусу у світі.

Раніше повідомлялося, що у водах Чилі на карантин зупинили два круїзні лайнери після того, як у пасажира одного з них виявився позитивний результат тесту на коронавірус, а на іншому зафіксували підозри на Covid-19.

Як відомо, це не перше судно, яке відправляють на карантин. 

Карантин на судні Diamond Princess

На карантині біля берегів Японії перебував лайнер Diamond Princess. На борту судна було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців. 2 березня повідомили, що усі пасажири та екіпаж покинули карантин. Загалом у 705 пасажирів підтвердили наявність вірусу, в тому числі у чотирьох українців.

що варто знати про коронавірус

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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