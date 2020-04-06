Від гнійної пневмонії померла 8-річна дівчинка на Луганщині: відкрили провадження

У Лисичанську 5 квітня померла 8-річна дівчинка. Протягом тижня дитина мала високу температуру, але рідні не звернулись до лікарів, вважаючи, що це звичайна застуда.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження через смерть дитини.

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За даними правоохоронців, батьки не виконували своїх обов’язків і зловживали алкоголем. Тому з початку березня 2020 року дівчинка разом із своєю 5-річною сестрою проживала з бабусею.

Протягом тижня в неї була висока температура та кашель, але рідні не звернулись до лікарів. За цей час дівчинка контактувала лише з бабусею та молодшою сестрою. У дитини взяли аналізи на наявність коронавірусу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною" та "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Пневмонія Це запалення легеневої тканини, переважно інфекційного походження. Легені складаються з дрібних мішечків, альвеол, які у здорової людини в процесі дихання наповнюються повітрям, в них відбувається газообмін кисню і вуглекислого газу. При пневмонії альвеоли заповнюються запальною рідиною, що ускладнює їхню роботу і газообмін та обмежує надходження кисню до органів і тканини.

Симптоми пневмонії

Найчастіше пневмонія проявляється у вигляді загальної реакції організму на інфекцію, тобто різними симптомами інтоксикації: погіршенням загального стану, втратою апетиту, лихоманкою, слабкістю, млявістю, зниженням активності, а також кашлем різної інтенсивності. У важких випадках можуть спостерігатися ознаки дихальної недостатності — задишка, прискорене дихання.

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