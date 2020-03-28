На Львівщині 2 нових випадки захворювання COVID-19: що відомо про хворих

У Львівській області за останню добу підтвердили ще два випадки зараження SARS-CoV-2 – захворіли 50-річний чоловік і 16-річний юнак.

Число хворих COVID-19 у Львівській області збільшилася з 3 до 5 осіб. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

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У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання на COVID-19. Пацієнти - 50-річний чоловік і 16-річний юнак,

– зазначено в повідомленні.

За даними Львівської ОДА, обидва пацієнти нещодавно контактували з особою, у якої підтвердили захворювання на коронавірус. Хворі перебувають на самоізоляції.

Що відомо про поширення коронавірусу на Львівщині

Перший випадок захворювання у Львові зафіксували 20 березня у 58-річного лікаря, який нещодавно повернувся з Німеччини.

23 березня зафіксували другий випадок – у 51-річної львів'янки, яка приїхала з Австрії.

На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа.

На самоізоляції знаходяться 62 осіб. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.

В Україні за даними МОЗ станом на 28 березня підтверджено 311 випадків інфікування коронавірусом. Померли 8 людей і 5 одужали.



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