На Львівщині отруїлися діти

У Червонограді Львівської області 28 серпня чотирьох дітей віком 14-15 років доставили у лікарню з харчовим отруєнням.

Правоохоронці встановили, що діти могли отруїтися у таборі в Івано-Франківській області, повідомляє прес-служба поліції.

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Там діти їли перед від'їздом додому. У підлітків медики діагностували харчову токсикоінфекцію (харчове отруєння), їхній стан – стабільний.

Харчове отруєння – що це? Це хвороби, які виникають при вживанні їжі та напоїв, які містять токсичні речовини (отруєння грибами тощо) або патогенні мікроорганізми (зокрема, ботулізм).

Наразі обставини події з'ясовуються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Харчове отруєння – симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота і блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.

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