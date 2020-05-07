На Львівщині помер 23-річний хлопець, якому не змогли вчасно діагностувати апендицит

27 квітня у Городоцькій ЦРЛ на Львівщині помер 23-річний хлопець, якому медики не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит.

Про це пише видання ZAXID.net. Мешканець Городка звернувся у приймальне відділення Городоцької ЦРЛ 22 квітня зі скаргами на різкий біль внизу живота та блювоту.

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Однак хлопця відправили на амбулаторне лікування і призначили ліки проти здуття живота. Через кілька днів його у важкому стані повторно доправили до лікарні, де він помер.

Родичі покійного називають причиною трагедії халатність місцевих лікарів, адже гострий апендицит лікували, як здуття живота.

"Увечері 21 квітня у брата з’явилася блювота і різкі болі внизу живота. Спочатку ми це сприйняли як ймовірність харчового отруєння, дали йому ліки, але це не допомогло. Вирішили вночі їхати на «швидку», оскільки припустили, що може бути апендицит і розуміли, що в такому разі зволікати не можна. Приймальне відділення було зачинене – карантин. Санітарка ще нам зробила зауваження, чому ми вночі приїхали, а не зачекали до ранку. Я пояснила, що треба перевірити, чи в брата апендицит", – згадує сестра 23-річного хлопця.

У джерелі йдеться, що пацієнта оглянули чергові лікарі, зокрема, 37-річний хірург Віктор Потєхін, і гострого апендициту не запідозрили.

Медики вкололи знеболююче, а далі скерували до сімейного лікаря та рекомендували здати аналізи. Водночас, вони попросили родичів написати відмову від госпіталізації.

23 та 24 квітня хворий відвідав сімейного лікаря, хірурга, здавав аналізи, робив УЗД та рентген черевної порожнини, однак тоді ознак гострого апендициту також не побачили.

"Хірург уважно розпитувала про симптоми, додатково скерувала на рентген черевної порожнини. Після цього, порадившись з рентгенологом, встановила діагноз – кишкові коліки та здуття живота. Виписала лікування на три дні – "Еспумізан", знеболення "Спазмалгон", пробіотик та дієту. Також консультувала телефоном", – розповіла родичка покійного.

На третій день стан хлопця різко погіршився і родичі самостійно повезли його на "швидку" Городоцької ЦРЛ. Врятувати життя не вдалося.

На мою думку, якби брата відразу 22 квітня поклали в лікарню, йому б там зробили всі аналізи, бачили би усі симптоми на місці і орієнтувалися в ситуації. Він би був під наглядом, а не в режимі консультування телефоном. Вдома я робила все, як казала лікар. Йому трошки легше було, але, я тепер розумію, це тому, що він був на знеболюючих,

– додала сестра хлопця.

Брат покійного додав, що лікарі в районі перелякані коронавірусом і відмовляються класти пацієнтів у лікарню, адже нібито бояться заразитися.

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