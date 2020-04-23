На Мадагаскарі жителям роздають трав'яний чай, розроблений нібито для лікування COVID-19
Військові почали безкоштовно роздавати мешканцям Мадагаскару чай, який нібито повинен стримати поширення коронавірусу.
Напій Covid Organics виготовляють на основі полину та інших місцевих трав, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До теми Африка новий ймовірний епіцентр спалаху коронавірусу, – ВООЗ
Склад чаю розробили вчені Мадагаскарського інституту прикладних досліджень спеціально для боротьби з поширенням COVID-19.
Про магічні властивості цього чаю на всю країну розповідав і президент країни Андрі Радзуеліна. Раніше він відвідав інститут прикладних досліджень разом з міністрами, дипломатами та журналістами й після чого заявив, що за допомогою цього напою вдалося вилікувати двох людей.
Цей трав'яний чай дає результат через сім днів... З його допомогою ми можемо змінити історію всього світу,
– заявив президент Мадагаскару.
Окрім того, він сам випив цей напій для того, аби показати, що "цей продукт лікує, а не вбиває".
Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна дегустує чай проти COVID-19 / lavoixdunord
Зазначимо, що основний інгредієнт "ліків" – Artemisia annua, тобто полин однорічний. Жителі Мадагаскару вважають, що рослина має цілющі властивості, її навіть використовують для лікування малярії.
Наголосимо на тому, що немає жодний доказів того, що полинь є ефективною для лікування та профілактики коронавірусу. У світі ще не існує ліків або вакцини проти COVID-19.
Станом на 22 квітня, на Мадагаскарі зафіксували 121 випадок зараження коронавірусом. Інформація про летальні випадки відсутня.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У Швейцарії запевнили, що вже в жовтні почнуть вакцинувати людей проти COVID-19сьогодні , 11:15
-
Коронавірус у Польщі: у країні зросла кількість смертей від COVID-19сьогодні , 15:36
-
Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, серед них – піврічна дитинасьогодні , 10:34
-
В Україні проходять дослідження 4 різних лікарських засоби проти COVID-19, – Зеленськийсьогодні , 17:30
-
В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавіруссьогодні , 09:40
-
Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникненнясьогодні , 18:05