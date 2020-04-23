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На Мадагаскарі жителям роздають трав'яний чай, розроблений нібито для лікування COVID-19

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На Мадагаскарі роздають чай проти коронавірусу / youtube.com

Військові почали безкоштовно роздавати мешканцям Мадагаскару чай, який нібито повинен стримати поширення коронавірусу.

Напій Covid Organics виготовляють на основі полину та інших місцевих трав, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Склад чаю розробили вчені Мадагаскарського інституту прикладних досліджень спеціально для боротьби з поширенням COVID-19. 

Про магічні властивості цього чаю на всю країну розповідав і президент країни Андрі Радзуеліна. Раніше він відвідав інститут прикладних досліджень разом з міністрами, дипломатами та журналістами й після чого заявив, що за допомогою цього напою вдалося вилікувати двох людей.

Цей трав'яний чай дає результат через сім днів... З його допомогою ми можемо змінити історію всього світу,
– заявив президент Мадагаскару.

Окрім того, він сам випив цей напій для того, аби показати, що "цей продукт лікує, а не вбиває".


Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна дегустує чай проти COVID-19 / lavoixdunord

Зазначимо, що основний інгредієнт "ліків" – Artemisia annua, тобто полин однорічний. Жителі Мадагаскару вважають, що рослина має цілющі властивості, її навіть використовують для лікування малярії. 

Наголосимо на тому, що немає жодний доказів того, що полинь є ефективною для лікування та профілактики коронавірусу. У світі ще не існує ліків або вакцини проти COVID-19.

Станом на 22 квітня, на Мадагаскарі зафіксували 121 випадок зараження коронавірусом. Інформація про летальні випадки відсутня.


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Народна медицина Африка Здоров'я Лікування
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