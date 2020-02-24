На Маврикій не пускають пасажирів з Риму через спалах коронавірусу

В аеропорту Республіки Маврикій заблокували літак авіакомпанії Alitalia з Італії через спалах коронавірусу в країні.

Про це повідомляє видання ANSA. Після приземлення на острів Маврикій літак авіакомпанії Alitalia був заблокований.

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Всього на борту перебували близько 300 осіб. Висадитися дозволили тільки тим людям, які приїхали з регіонів, не охоплених вірусом. А пасажирам, які прибули з Ломбардії і Венето, запропонували залишитися в лікарні на карантин, або повернутися в Італію.

"Пасажири рейсу, який прибув з Італії, були заблоковані після прибуття в понеділок в аеропорту на Маврикії", – йдеться у джерелі.

Що відомо про спалах коронавірусу в Італії:

Станом на 24 лютого в Італії зафіксована п'ять летальних випадків від коронавірусу, кількість заражених – 219 людей, найбільша кількість хворих у регіоні Ломбардії. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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