На Миколаївщині померла перша людина від коронавірусу
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У Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції. Померла 81-річна жителька села Воронівка Вознесенського району.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.
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Відомо, що жінка захворіла ще 1 квітня, а 9 квітня її госпіталізували в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на COVID-19.
ПЛР-тест, який провели 81-річній жінці, 11 квітня показав позитивний результат на коронавірус.
Коронавірус на Миколаївщині: що відомо
- У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.
- Лише 11 квітня зафіксували перші два випадки COVID-19. За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району, які повернулись з Польщі.
- Станом на 21 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 41 людини.
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