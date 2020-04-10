На Миколаївщині тести на COVID-19 провели з порушеннями: людей з підозрами знову перевірять

Попри "спецоперації", перевірки та інспектування МОЗ і начебто негативний статус усіх тестів на коронавірус на Миколаївщині, людям з підозрою на інфекцію доведеться ще раз здати аналіз.

Річ у тім, що медперсонал у цьому регіоні допускав порушення під час відбору біологічних матеріалів у пацієнтів. Про це під час сесії обласної ради заявив начальник управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак, передає 0512.ua.

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Зокрема медпрацівники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, в яких зберігається відібраний матеріал. Ця хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України,

– пояснив Герсак.

Він додав: всі проведені результати можуть не відповідати дійсності. А тому слід провести повторну перевірку людей, у яких є підозра на коронавірус.

Зауважимо, що наразі Миколаївщина залишається єдиною областю, де не зафіксовано жодного випадку COVID-19. У Миколаїв навіть приїжджав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко з перевіркою.

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За підсумками він повідомив, що не може дати чіткої відповіді на запитання, чому в Миколаєві немає хворих. Медикам були надані рекомендації щодо виявлення людей, заражених коронавірусом.