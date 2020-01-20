На Одещині дитина з'їла капсулу для прання та потрапила до реанімації

Випадок трапився у Малинівському районі Одеської області. Поки молода мама займалася хатніми справами, двоє синів знайшли капсулу з пральною рідиною, після чого наймолодший вирішив спробувати її на смак.

Помітивши, що її дворічний син тримає в руках пошкоджену капсулу для прання, 28-річна жінка забила на сполох та викликала медичну допомогу, повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

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Хлопчика доставили до лікарні у вкрай важкому стані, де йому діагностували отруєння хімічним розчином.

Кілька годин дитина провела у реанімаційному відділенні, перш ніж стан покращився. Медпрацівники виконали усі необхідні процедури, й до кінця дня відпустила родину додому.

Щодо матері – лікарі повідомили про випадок в поліцію, внаслідок чого правоохоронці провели з жінкою профілактичну бесіду через невиконання обов’язків щодо виховання дітей та склали протокол за частиною 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Зберігайте миючі, пральні та інші хімічні побутові засоби у недоступному для дітей місці / Mokednews

Правоохоронці зазначили, що родина позитивна, але це прикрий урок батькам. У прес-службі поліції зазначають, що цей випадок повинен послужити уроком й для інших родин, у яких є малолітні діти.

Нагадуємо, що відповідальність за їхнє життя та здоров’я лежить саме на вас. Будьте пильними, не залишайте у доступному для дітлахів місці предмети чи речовини, що можуть їм зашкодити,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

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