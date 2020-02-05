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На одеському ринку чоловіка перевірили на коронавірус лише тому, що він китаєць

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Китайського підприємся на "7 кілометрі" запідозрили на коронавірус / Думская

Робітники промтоварного ринку "7 кілометр" масово скаржились на стан здоров'я працівника китайської національності. З масками та захисними костюмами чоловіка перевірили серед робочого дня, втім жодних ознак застуди не виявили.

Чоловік китайської національності, на якого скаржились колеги, працює підприємцем, торгуючи верхнім одягом, повідомляє УНІАН.

До теми: Китайський коронавірус 2019-nCoV: симптоми

5 лютого медики, оснащені захисними костюмами та масками перевірили чоловіка на можливе зараження коронавірусом. За словами прес-служби, перевірку провели через постійні скарги від працівників ринку.

Люди панікують через коронавірус. Хтось зателефонував і сказав, що людина хвора,
– зазначили у пресслужбі.

Як повідомляє УНІАН, інше джерело говорить, що зателефонував чоловік, який торгує по сусідству.

7 кілометр коронавірус
На Одещині на коронавірус перевірили підприємця китайської національності / 7km.net

ЯК виявили згодом, у підприємця, якого перевірили на наявність коронавірусу, не виявили жодних ознак захворювання чи інфікування.

У пресслужбі повідомляють, що нині на промринку відпрацьовують механізми взаємодії медичної служби підприємства з працівниками та відвідувачами. На ринку є власна служба охорони здоров'я: три медпункти, два з яких цілодобові, а також автомобіль швидкої допомоги, що дозволяє вчасно відпрацьовувати усі підозри на простудні захворювання, грип та ГРВІ. Окрім того, на ринку вже встановили ізолятор, який оснащений всім необхідним та готовий до роботи. Також, за словами пресслужби, на ринку посилили санітарну обробку, зокрема у громадських приміщеннях, а ще закупили захисні маски, костюми й додаткові засоби дезінфекції.

До слова, на ринку працюють близько 60 тисяч осіб, й щоденно на "7 кілометр" приходять скупитися близько 200 тисяч людей.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Одеси
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