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На Полтавщині медсестра, що готувала лікарню до прийому людей з COVID-19, скоїла самогубство

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Центральна районна лікарня у Гребінці / grebenka.com

Головна медсестра центральної районної лікарні міста Гребінка, що на Полтавщині, скоїла самогубство. Жінку знайшли повішеною у власній квартирі.

Про це місцеві мешканці Гребінки повідомили ТСН. Інформацію про смерть жінки підтвердили також у медзакладі, де вона працювала.

Тим часом На Полтавщині на чоловіка склали вже три адмінпротоколи за відмову самоізоляції

Місцеві мешканці переконані: жінка вчинила самогубство через ситуацію, яка триває у країні після спалаху коронавірусу. Вона, за словами людей, готувала лікарню до прийому хворих на COVID-19.

Головний лікар лікарні, де працювала померла, Віктор Кривошея підтвердив, що лікарня дійсно готувалася до прийому інфікованих COVID-19.

Втім, на його думку, це не має жодного стосунку до самогубства головної медсестри. За його словами, вона багато років хворіла, а за декілька днів до смерті дізналася про свій діагноз, що, найімовірніше, й стало причиною такого кроку.

Прекрасна людина і фахівець. Вона давно хворіла і мала проблеми з судинами. Лікувалась у нашій лікарні, а потім їздила на комп’ютерну томографію до обласної лікарні. Потім у неї почалося загострення хвороби у весняний період і вона знову потрапила до нашої лікарні на денний стаціонар,
– розповів Кривошея.

Він додав, що ще 29 березня з головною медсестрою лікарні все було гаразд, у петлі її знайшли 30 березня.

Кривошея відмовився називати хворобу жінки, однак пояснив, що вона пов’язана із судинними проблемами.

Водночас, лікар додав, що жінка не сама готувала лікарню до прийому хворих з COVID-19. Цим займався і сам головний лікар і всі відповідальні за це особи, а загиблій, зокрема, допомагали медсестри.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

Місто Гребінка на Полтавщині: карта

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Полтавщині? Там лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19. Два останні – у матері та дочки, яким по 76 і 55 років відповідно. Раніше було відомо про 75-річну пацієнтку з коронавірусом, у якої ще й виявили пневмонію.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Полтави Самогубство Жертви Медицина
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