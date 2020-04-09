На Полтавщині на коронавірус захворіли медики: деталі
У лікаря і медичної сестри Миргородської центральної районної лікарні лабораторно підтвердили зараження коронавірусів COVID-19.
Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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На жаль, за добу у нас підтвердилися два нових випадків захворювання на коронавірус. Йдеться про 73-річного лікаря і 46-річну медсестру з Миргородської центральної районної лікарні,
– повідомив Синєгубов.
За його словами, в обох хворих задовільний стан. Вони контактували з першим пацієнтом в Миргороді, у якого підтвердили COVID-19.
73-річна жінка перебуває вдома на лікуванні, а 46-річна – в лікарні.
Загалом на Полтавщині підтвердили 19 випадків COVID-19.
Важливо! Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу виявили 224 нові випадки, з них 8 дітей.
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