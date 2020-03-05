На Pornhub користувачі шукають ролики з коронавірусною тематикою

Нині на рейтинговому порносайті є декілька видів запитів на відповідні відео з коронавірусною тематикою. Лише за запитом коронавірус пошук видає понад сотню роликів.

Першими на це звернули увагу журналісти видання VICE.

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До прикладу, на одному з роликів чоловік у захисному костюмі, який (вочевидь) має на меті подолати спалах коронавірусу, затримує жінку з ознаками захворювання. Спершу він починає перевірку, а згодом діє вже за відповідним для таких фільмів сценарієм.



Запити на порносайті за тематикою коронавірусу

Так, деякі автори й справді розробили окремі сценарії: деякі з них виявилися дещо образливими, а інші навіть повчальними. Наприклад, в одному з роликів можна не лише подивитися на секс в масках, а й послухати, як їх правильно носити та дізнатися інформацію про те, як поширюється вірус.

Офіційний представник Pornhub вважає, що такий інтерес міг виникнути через любов до фільмів жахів та страшних історій. Натомість порноактор Чейз Паундчер, який взяв участь в одному з таких роликів, вважає інакше.

Я думаю, що люди шукають це просто як дурну новинку й насправді меншість підходить до такого змісту серйозно... Вважаю, що це приваблює людей, оскільки допомагає покращити настрій,

– зауважив він.

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