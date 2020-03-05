24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

На Pornhub користувачі шукають ролики з коронавірусною тематикою

- Читать новость на русском
В інтернеті з'явилась порнографія з коронавірусом / vice.com

Нині на рейтинговому порносайті є декілька видів запитів на відповідні відео з коронавірусною тематикою. Лише за запитом коронавірус пошук видає понад сотню роликів.

Першими на це звернули увагу журналісти видання VICE.

До теми: Секс-поради з фільмів, які нізащо не варто повторювати

До прикладу, на одному з роликів чоловік у захисному костюмі, який (вочевидь) має на меті подолати спалах коронавірусу, затримує жінку з ознаками захворювання. Спершу він починає перевірку, а згодом діє вже за відповідним для таких фільмів сценарієм.


Запити на порносайті за тематикою коронавірусу

Так, деякі автори й справді розробили окремі сценарії: деякі з них виявилися дещо образливими, а інші навіть повчальними. Наприклад, в одному з роликів можна не лише подивитися на секс в масках, а й послухати, як їх правильно носити та дізнатися інформацію про те, як поширюється вірус.  

Офіційний представник Pornhub вважає, що такий інтерес міг виникнути через любов до фільмів жахів та страшних історій. Натомість порноактор Чейз Паундчер, який взяв участь в одному з таких роликів, вважає інакше.

Я думаю, що люди шукають це просто як дурну новинку й насправді меншість підходить до такого змісту серйозно... Вважаю, що це приваблює людей, оскільки допомагає покращити настрій,
– зауважив він.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
сьогодні
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Техно Інтернет Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук