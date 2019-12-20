На порносайтах транслюють відео з індичкою, яке попереджає про шкоду порно
На сайтах Pornhub, YouPorn і RedTube набрали популярність відеозаписи з приготуванням індичок. У них попереджають про те, що надмірне захоплення порнороликами може викликати імпотенцію.
Відеозаписи були опубліковані під «спокушають» назвами в дусі: "Смажимо великогруду пташечку!", "Гарячі ніжки та соковита грудка", пише The Mirror.
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На онлайн-платформи їх завантажила британська компанія Zava, яка спеціалізується на телемедицині.
Поки кухар на екрані готує індичку, внизу з'являється рядок, що біжить: "Кожен десятий чоловік з еректильною дисфункцією говорить про те, що вона була викликана переглядом порно. Чому б вам не відмовитися від перегляду порно в цьому місці?".
Публікувати записи Zava почала перед Різдвом, оскільки, за даними компанії, в цей період люди частіше дивляться порно – на 15% більше, ніж звичайно.
Порнографія викликає імпотенцію \ скріншот з сайту Pornhub
Індичка – відсилання не тільки до традиційної страви свята, а й до фразеологізму "To go cold turkey" ( "Стати холодною індичкою"): його використовують, коли хтось зав'язав – різко покінчив з поганою звичкою.
Чому порнографія викликає імпотенцію?
Вчені пояснюють, що втрата лібідо через порно виникає через безперервну та надмірну стимуляцію виділення допаміну – нейромедіатора, який активує реакцію організму на сексуальне задоволення.
Головна причина надмірного виділення цього гормону – багаторазовий перегляд порнографії. Мозок втрачає здатність реагувати на допамін, а це означає, що любителям порнографії для збудження потрібні все екстремальніші відчуття.
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