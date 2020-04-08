На релігійних зборах у Першотравенську з хворими на COVID-19 контактували 556 людей
У Першотравенську, що на Дніпропетровщині, причиною спалаху коронавірусу стали збори релігійної громади "Нове покоління". За два дні в одному місті коронавірус виявили у 21 людини.
Поліція встановила коло контактних осіб, які могли контактувати з хворими на коронавірус в біблійній школі – їх є 556, повідомляє пресслужба Національної поліції.
До теми Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталі
З іншими можливими контактними особами правоохоронці проводять бесіду про необхідність дотримання умов самоізоляції.
На сьогодні встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції. Це мешканці міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, поліція встановила чоловіка, який оприлюднив у фейсбуці список контактних осіб та опитала його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення недоторканності приватного життя.
У Першотравенську дезінфікують вулиці
У Першотравенську з 8 квітня 12:00 почали дезінфікувати вулиці, зупинки громадського транспорту, двори та під’їзди, а також ринки й супермаркети. Відтак, пресслужба ОДА закликає мешканців залишатися вдома.
Дезінфекція вулиць у місті розчином з гіпохлоридом натрію / Дніпропетровська ОДА
Відео від телеграм-каналу TEZA, як дезінфікують вулиці:
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