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На релігійних зборах у Першотравенську з хворими на COVID-19 контактували 556 людей

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Коронавірус у Першотравенську / petropavlivka.city

У Першотравенську, що на Дніпропетровщині, причиною спалаху коронавірусу стали збори релігійної громади "Нове покоління". За два дні в одному місті коронавірус виявили у 21 людини.

Поліція встановила коло контактних осіб, які могли контактувати з хворими на коронавірус в біблійній школі – їх є 556, повідомляє пресслужба Національної поліції. 

До теми Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталі

З іншими можливими контактними особами правоохоронці проводять бесіду про необхідність дотримання умов самоізоляції.

На сьогодні встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції. Це мешканці міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ,
– йдеться у повідомленні. 

Окрім того, поліція встановила чоловіка, який оприлюднив у фейсбуці список контактних осіб та опитала його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення недоторканності приватного життя. 

У Першотравенську дезінфікують вулиці

У Першотравенську з 8 квітня 12:00 почали дезінфікувати вулиці, зупинки громадського транспорту, двори та під’їзди, а також ринки й супермаркети. Відтак, пресслужба ОДА закликає мешканців залишатися вдома.


Дезінфекція вулиць у місті розчином з гіпохлоридом натрію / Дніпропетровська ОДА

Відео від телеграм-каналу TEZA, як дезінфікують вулиці: 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Релігія Карантин в Україні 2020 Кримінальні новини Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Дніпра Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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