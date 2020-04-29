На Рівненщині COVID-19 діагностували у співробітниці Рівненської ОДА
За минулу добу, 28 квітня, на Рівненщині коронавірус підтвердили у 29 осіб, серед них 2 медичних працівники та співробітниця облдержадміністрації.
За результатами ПЛР-тестування, у співробітниці Рівненської облдержадміністрації підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.
Важливо Біля епіцентру коронавірусу на Рівненщині зняли блокпости: фото
Зазначається, що у її колег результати негативні, однак у члена сім’ї хворої коронавірус зафіксували раніше.
Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. У робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі,
– запевнив Коваль.
Загалом 28 квітня COVID-19 на Рівненщині підтвердили у 29 осіб, серед них двоє медичних працівників. Вік хворих від 7 до 82 років.
Нові випадки виявили:
- у Рівному – 8;
- у Рівненському районі – 16;
- у Здолбунові – 3;
- у місті Дубно – 1;
- у Гощанському районі області – 1.
Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ,
– повідомив Коваль.
Коронавірус на Рівненщині: головне
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