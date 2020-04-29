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На Рівненщині COVID-19 діагностували у співробітниці Рівненської ОДА

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COVID-19 на Рівненщині
COVID-19 на Рівненщині / Unsplash

За минулу добу, 28 квітня, на Рівненщині коронавірус підтвердили у 29 осіб, серед них 2 медичних працівники та співробітниця облдержадміністрації.

За результатами ПЛР-тестування, у співробітниці Рівненської облдержадміністрації підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.

Важливо Біля епіцентру коронавірусу на Рівненщині зняли блокпости: фото

Зазначається, що у її колег результати негативні, однак у члена сім’ї хворої коронавірус зафіксували раніше.

Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. У робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі,
– запевнив Коваль.

Загалом 28 квітня COVID-19 на Рівненщині підтвердили у 29 осіб, серед них двоє медичних працівників. Вік хворих від 7 до 82 років.

Нові випадки виявили:

  • у Рівному – 8;
  • у Рівненському районі – 16;
  • у Здолбунові – 3;
  • у місті Дубно – 1;
  • у Гощанському районі області – 1.

Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ,
– повідомив Коваль.

Коронавірус на Рівненщині: головне

  • Станом на ранок 29 квітня на Рівненщині зафіксували 585 випадків захворювання на COVID-19. 14 людей померли, ще 57 одужали.
  • На Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників. 14 автобусів возять людей з області до лікарень Рівного. Міжміські маршрути при цьому закрили ще в березні, відтоді пів тисячі людей діставалися роботи як могли.
  • У чотирьох пацієнтів, яких у Рівному вже готували до виписки, повторно виявили коронавірус.
  • 11 квітня у Рівненській області коронавірусом заразився голова Сарненської районної держадміністрації Олександр Кохан.

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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Лікарня Медицина Рівне
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