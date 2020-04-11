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На Рівненщині коронавірус виявили у глави РДА Кохана: деталі

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Олександр Кохан / sarnynews.city

У Рівненській області коронавірусом заразився голова Сарненської районної держадміністрації Олександр Кохан. Він вирішив піти на самоізоляцію.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. За словами Кохана, нещодавно у нього з'явився сухий кашель, після чого він зробив тест на коронавірус.

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Результати тесту очільник Сарненської РДА отримав сьогодні, 11 квітня.

На жаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним, тому самоізолююся до повного одужання, – заявив він.

Кохан зазначив, що подав до епідеміологічної служби список всіх контактних осіб для вжиття всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу. При цьому очільник РДА продовжує працювати з дому.

Зверніть увагу! Станом на 11 квітня на Рівненщині виявили 103 випадки коронавірусу. COVID-19 зафіксували у Рівному, Рівненському та Сарненському районах. Відомо, що значна кількість хворих – мешканці Сарненського району.

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Як виявляють коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рівне Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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